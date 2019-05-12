توجيه اتهامات لرجل هدد بقتل ترامب

وجهة هيئة محلفين في ولاية كونيتيكت اتهامات لرجل بالتهديد بقتل الرئيس دونالد ترامب وإرسال خطابات تحتوي على مسحوق أبيض ادعى أنه الجمرة الخبيثة.

وقالت وزارة العدل في بيان لها السبت إن غاري جوزيف غرافيل (51 عاما) من مدينة نيو هافن في كونيتيكت أرسل خطابات تهديد بالقتل ضد أماكن وأشخاص في ولايات كونيتيكت وواشنطن وفيرمونت.

وحسب لائحة اتهام، فإن المتهم أرسل خطابات تحتوي على مسحوق أبيض زعم أنه يحتوي على الجمرة الخبيثة، وتبين أن هذه المادة في بعض الخطابات لم تكن سوى بودرة أطفال.

ووجهت لغرافيل 12 تهمة تتعلق بمعلومات كاذبة عن مادة متفجرة وتوجيه تهديدات إلى الرئيس في خطاب أرسله له، والأخيرة تصل مدة عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.