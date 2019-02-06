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توسك: مكان خاص في الجحيم لمن دعموا 'بريكست' من دون خطة

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

انتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السياسيين الذين دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلا إن "مكانا خاصا في الجحيم" محجوز لأولئك الذين روجوا لـ"بريكست" من دون خطة.

وقال توسك في تغريدة: "أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص في الجحيم لأولئك الذين روجوا لـ"بريكست" من دون أن يكون لديهم حتى خطة مبدئية لكيفية تنفيذ ذلك بشكل آمن".

وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل في قضية الأمن في أيرلندا الشمالية.

وأثارت تصريحات توسك ردود فعل غاضبة من قبل برلمانيين بريطانيين اتهموا المسؤول الأوروبي بأنه يدفع بريطانيا إلى الخروج من دون اتفاق.

وقال توسك في مؤتمر صحافي بعد لقاء رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار في بروكسل أن بريطانيا أمامها 50 يوما فقد للخروج من الاتحاد وأن "مهمتنا الأساسية هي منع الخروج من دون اتفاق".

وشدد توسك على أن الاتحاد لن يقدم عرضا جديدا لبريطانيا لمساعدة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على تمرير الاتفاق في مجلس العموم.

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