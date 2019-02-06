توسك: مكان خاص في الجحيم لمن دعموا 'بريكست' من دون خطة

انتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السياسيين الذين دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلا إن "مكانا خاصا في الجحيم" محجوز لأولئك الذين روجوا لـ"بريكست" من دون خطة.

وقال توسك في تغريدة: "أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص في الجحيم لأولئك الذين روجوا لـ"بريكست" من دون أن يكون لديهم حتى خطة مبدئية لكيفية تنفيذ ذلك بشكل آمن".

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. — Donald Tusk (@eucopresident) February 6, 2019

وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل في قضية الأمن في أيرلندا الشمالية.

وأثارت تصريحات توسك ردود فعل غاضبة من قبل برلمانيين بريطانيين اتهموا المسؤول الأوروبي بأنه يدفع بريطانيا إلى الخروج من دون اتفاق.

وقال توسك في مؤتمر صحافي بعد لقاء رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار في بروكسل أن بريطانيا أمامها 50 يوما فقد للخروج من الاتحاد وأن "مهمتنا الأساسية هي منع الخروج من دون اتفاق".

وشدد توسك على أن الاتحاد لن يقدم عرضا جديدا لبريطانيا لمساعدة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على تمرير الاتفاق في مجلس العموم.