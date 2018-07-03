واشنطن بوست: تحقيق فيدرالي في أنشطة فيسبوك

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الاثنين إن التحقيق الفيدرالي حول انتهاك شركة فيسبوك لخصوصيات مستخدميها انضم إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل الأميركية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

والتحقيق المشار إليه يتعلق بفضيحة تسريب بيانات مستخدمين تفجرت في آذار/مارس الماضي بعد الكشف عن استخدام شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير مشروعة.

وقالت الصحيفة نقلا عن خمسة مصادر لم تسمها إن ممثلين عن هذه الجهات انضموا للتحقيق الذي تجريه لجنة التجارة الفيدرالية.

وأكدت فيسبوك أنها تلقت أسئلة من قبل هذه الجهات في إطار التحقيق.

ويعكف المحققون على معرفة السبب وراء عدم إفصاح فيسبوك عن قيام الشركة البريطانية بالدخول غير المشروع إلى بيانات المستخدمين، ويقومون بالبحث في بيانات وتصرفات الشركة ومسؤوليها، ومن بينهم مؤسسها مارك زوكربرغ.

وفي غضون ذلك، أعلنت فيسبوك أنها أبلغت حوالي 800 ألف مستخدم بإصلاح خلل أدى إلى إلغاء حظرهم أشخاصا على حساباتهم في الموقع وعلى خدمة ماسنجر.

وقالت الشركة إن الغالبية العظمي من المتضررين من هذا العطل تعرضوا إلى إلغاء حظر شخص واحد، لكن هذا الخلل كان مؤقتا.