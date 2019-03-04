توصية باعتماد 'VAR' في كأس العالم للسيدات

أوصت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتماد تقنية المساعدة بالفيديو (في أيه آر) خلال بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.

وسيتخذ القرار بدخول هذه التوصية حيز التنفيذ في الاجتماع المقبل لمجلس فيفا. وقال زفونومير بوبان نائب أمين عام فيفا "نحن واثقون من القيام بتقديم التوصية الى مجلس فيفا وواثقون من اعتمادها".

وقد قام رئيس لجنة التحكيم في فيفا الإيطالي بيار لويجي كولينا بإعلام اللجنة المنظمة في كأس العالم 2019 للسيدات، عن العمل الذي قامت به لجنته من أجل التحضير لاعتماد تقنية المساعدة بالفيديو من خلال ورش عمل أقيمت في أبو ظبي والدوحة تضمنت برنامجا تعليميا عن هذه التقنية.