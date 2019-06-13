توصية بفصل مستشارة الرئيس كيليان كونواي

أوصت وكالة رقابية فدرالية أميركية بفصل مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي لانتهاكها قانونا يحد من الأنشطة السياسية للموظفين الفدراليين.

وقال مكتب المستشار الخاص الأميركي إن كونواي "اعتادت انتهاك" أحد القوانين بالحط من شأن مرشحي الرئاسة الديمقراطيين بينما تتحدث بصفتها الرسمية أثناء مقابلات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

والمكتب لا علاقة له بمكتب المستشار الخاص روبرت مولر.

وموظفو الحكومة الذين يثبت انتهاكهم لهذا القانون يمكن فصلهم أو إيقافهم عن العمل أو تغريمهم ما يصل إلى ألف دولار.

وتدافع كونواي عن ترامب دفاعا مستميتا في القنوات الفضائية، وقد أشاد بها ترامب لنجاحها في عملها.

ووصف متحدث باسم البيت الأبيض إجراءات مكتب المستشار الخاص بأنها "معيبة إلى حد بعيد".