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توضيح من أمير سعودي بعد جدل القبلة على رأس أصالة

أصالة شاركت في حفلة سهم بموسم الرياض الترفيهي

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أثار فيديو يظهر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس الفنانة السورية أصالة نصري، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت آلاف التغريدات عن الفيديو عبر هاشتاغ #عبدالرحمن_بن_مساعد الذي احتل المركز الخامس في قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في الفيديو، الذي شاهده مئات الآلاف على تويتر، الأمير عبد الرحمن بن مساعد وهو يقبل الفنانة السورية على رأسها خلال مشاركتها في إحياء حفلة "ليلة سهم" في موسم الرياض الترفيهي.

الجدل الذي دار حول الفيديو، دفع الأمير عبد الرحمن بن مساعد إلى التوضيح، وهو الأمر الذي فعلته أصالة أيضا.

وردت أصالة بدورها على تغريدة الأمير قائلة:

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