مات بعد هبوطه من أعلى قمة في العالم

ببلوغه قمة إيفرست، أصبح الأميركي كريستوفر كوليش عضوا في ما يعرف بـ"نادي القمم السبع"، أي نخبة المتسلقين الذين تمكنوا من الصعود إلى أعلى قمم القارات السبع.

لكن المحامي الأميركي (62 عاما) توفي فجأة الاثنين عقب عودته إلى أول مخيم أسفل قمة الجبل.

كوليش كان ثاني أميركي يتوفى الأسبوع الماضي بعد بلوغه أعلى قمة في العالم، على ارتفاع 29.035 قدما.

وتعتقد عائلة المحامي، وهو من ولاية كولورادو، أن وفاته كانت نتيجة سكتة قلبية، حسب ما نقلت صحيفة دنفر بوست.

وتنقل الصحيفة المحلية عن أخيه مارك كوليش قوله "إنه رأى آخر شروق للشمس في حياته من أعلى قمة على الأرض".

وكان متسلق أميركي آخر، دونالد لين كاش (55 عاما) قد توفي مباشرة بعد بلوغه قمة إيفرست. مثل كوليش، كان كاش قد وطأ أعلى قمم القارات السبع.

وإلى جانب كوليش وكاش، 11 شخصا آخرون على الأقل توفوا على قمة جبل إيفرست هذا العام، خمسة منهم خلال الأسبوع الماضي.

ويؤكد موقع ديدسبين أن وفاة كوليش تأتي في وقت تسجل فيه قمة إيفرست رقما قياسيا في عدد المتسلقين إذ أصدرت السلطات النيبالية 381 رخصة تسلق هذا الموسم، حسب وكالة أسوشييتد برس.

أما كوليش فقد "مات وهو يمارس ما كان يحب"، بحسب أخيه مارك.