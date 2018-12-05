150 ألف مهاجر.. إلى اليمن!

وتوقعت المنظمة أن يزداد عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن بنسبة 50 بالمئة هذا العام مقارنة بالعام 2017 عندما قدم نحو 100 ألف.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن اليمن لا يزال يعد محطة رئيسية بالنسبة للمهاجرين القادمين من أفريقيا إلى دول الخليج الثرية في وقت يستغل مهربو البشر الفوضى الناجمة عن الحرب لتفادي التدقيق الأمني.

ازدادت أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن رغم تفاقم أزمته الإنسانية، بحسب منظمة الهجرة الدولية، التي تتوقع أن يبلغ عدد القادمين إلى هذا البلد الذي تمزقه الحرب 150 ألفا هذا العام.

وقال الناطق باسم المنظمة جويل ميلمان للصحافيين في جنيف "نحن على ثقة في تقديراتنا لعدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن، الذي يشهد حربا، بأنه سيبلغ 150 ألفا هذا العام".

واعتبر ميلمان أن مرور هذا العدد الكبير من الأشخاص عبر "منطقة حرب خطيرة كهذه" يعد أمرا "استثنائيا ومثيرا للقلق".

ودفع النزاع اليمني الذي تصاعدت حدته في أواخر العام 2014 البلد إلى حافة المجاعة بينما وصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه يشكل أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وحذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن "اليمن لم يكن يوما قريبا لهذه الدرجة من المجاعة" كما هو الآن مشيرة إلى أن 24 مليون شخص في اليمن، يمثلون تقريبا 75 بالمئة من عدد السكان، سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية في 2019.

لكن رغم أزمته، لا يزال اليمن يعد طريقا أساسيا بالنسبة للمهاجرين الذين يسافرون عادة برا عبر جيبوتي قبل خوض رحلات محفوفة بالمخاطر لعبور خليج عدن إلى اليمن.

ومن هناك، يحاولون عادة الوصول إلى دول خليجية، سعيا للحصول على عمل في معظم الحالات.

حقول ألغام وإطلاق نار

وقدرت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 92 بالمئة من المهاجرين الذين دخلوا اليمن هذا العام كانوا من حملة الجنسية الإثيوبية بينما البقية من الصومال.

وقال ميلمان إن قرابة 20 بالمئة من المهاجرين هم من القصّر "والعديد منهم غير مصحوبين" بأشخاص بالغين.

ولدى سؤاله عن سبب ازدياد أعداد الواصلين بشكل كبير رغم تردّي الأوضاع في اليمن، قال إنه يبدو أن المهربين يستغلون النزاع والعنف "لتسويق" البلد كنقطة عبور.

وأوضح أن المهربين يعدون المهاجرين بتوفير ممر سهل لهم باعتبار أن السلطات "منشغلة بالاضطرابات الأهلية ... بما يمنعها من مراقبة الحدود بشكل جيد".

وقال "بالطبع فور وصولهم إلى هناك، يختلف الوضع. فهناك حقول ألغام عليهم عبورها وتبادل لإطلاق النار".