قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء في تقرير شهري إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من سبعة مكامن صخرية رئيسية بنحو 63 ألف برميل يوميا في شباط/فبراير، ليصل إلى مستوى قياسي عند 8.179 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يكون أكبر تغيير في حوض برميان بولايتي تكساس ونيو ميكسيكو، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بمقدار 23 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 3.85 مليون برميل يوميا في شباط/فبراير.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي إلى مستوى قياسي عند 77.6 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير شباط.

وسينطوي ذلك على زيادة بأكثر من 0.8 مليار قدم مكعبة يوميا فوق توقعات كانون الثاني/ يناير، وسيمثل الزيادة الشهرية الثالثة عشرة على التوالي.

وكان الإنتاج في فبراير شباط 2018 قد بلغ 64.4 مليار قدم مكعبة يوميا.