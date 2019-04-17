توقعات بانخفاض إنتاج مصر من القطن

قال تقرير لوزارة الزراعة الأميركية إن من المتوقع أن تنخفض المساحات المزروعة بالقطن في مصر في موسم 2019-2020 بنسبة 31 في المئة تقريبا إلى حوالي 142 ألف فدان من نحو 352 ألف فدان في الموسم السابق.

وأضاف التقرير الذي أعده ملحق وزارة الزراعة الأميركية في مصر أن من المتوقع أن يهبط الإنتاج بنفس النسبة ليصل إلى 337 ألف بالة من 489 ألف بالة في موسم 2018-2019.

وأرجع مكتب الشؤون الزراعية هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار القطن في 2018.

وقال التقرير إن من المتوقع أن تزيد واردات مصر من القطن في موسم 2019-2020 بنسبة 2.0 بالمئة إلى 510 آلاف بالة، بينما من المنتظر أن تنخفض الصادرات بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 220 ألف بالة.