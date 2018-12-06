أوبك تسعى لخفض 'كاف' لإنتاج النفط

يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس لبحث الرد على الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، حي توقع محللون بأن المنظمة ستخفض الإنتاج بما لا يقل عن مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط السعودي خالد الفالح الخميس إن أوبك تريد الاتفاق على "خفض كاف" لإنتاجها النفطي من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق.

وأوضح الفالح أ هذا الخفض الذي قد يتقرر خلال الاجتماع "يجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء" وفق النسبة المئوية لإنتاجها.

وانخفض سعر برميل خام برنت إلى أقل من 60 دولارا مباشرة عقب تصريحات الوزير السعودي.

وبدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستمرت الشهر الماضي بسبب فائض في العرض ومخاوف من تسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي في تقليل الطلب على الطاقة.

وانخفض سعر الخام القياسي الأميركي والعالمي بنسبة 22 بالمائة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن جانبه قال وزير النفط العماني محمد الرمحي الأربعاء إن خفض الإنتاج المتوقع في اجتماع الخميس "لم نناقش فيه أرقاما".

وكان الرئيس دونالد ترامب قال الأربعاء عبر "تويتر" إنه يأمل في أن "تبقي منظمة أوبك تدفقات النفط كما هي، غير مقيدة. العالم لا يريد أن يرى، ولا يحتاج، إلى أسعار نفط أعلى".