توقف خدمات فيسبوك وإنستغرام

توقف فيسبوك وإنستغرام عن العمل الأربعاء فيما شكا مستخدمون من خلل في خدمات واتساب.

وكان باستطاعة المستخدمين فتح التطبيق مع عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل، كما لم يتح لهم التطبيق النشر على حساباتهم.

واشتكى مستخدمون من بنغلادش والهند والبارغواي والأرجنتين من خلل في خدمات واتساب بحسب تقرير نشره موقع "فيرج" المتخصص بأخبار التقنية.

وقالت فيسبوك على حسابها على تويتر إنها على علم أن "البعض" يواجه مشاكل في الدخول لحساباتهم على تطبيقات فيسبوك، ونحن نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت.

وأكدت فيسبوك عبر تويتر إنها تعمل على حل المشكلة نافية ما يتداوله البعض بأن الخلل مرده إلى هجمة سيبرانية عليها "ديدوس أتاك".

وبحسب الموقع الإلكتروني "داون ديتكتار" فإن المناطق التي تشهد انقطاعا في تطبيقات فيسبوك تتركز في كندا، وبريطانيا، وتركيا، وأجزاء من أميركا اللاتينية والفلبين والهند.