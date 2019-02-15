عودة الحركة لمطار دبي بعد توقف مؤقت

توقفت حركة الطيران مؤقتا صباح الجمعة في مطار دبي الدولي بسبب "نشاط مشبوه" لطائرة بدون طيار، بحسب ما أعلنت سلطات المطارات.

وقال متحدث باسم مطارات دبي إنه تم "تعليق الرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي صباح اليوم من الساعة 10:13 (6:13 ت غ) وحتى 10:45 بالتوقيت المحلي (6:45 ت غ).

وأضاف أن "مطارات دبي تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين والسلطات المختصة لضمان الحفاظ على سلامة عمليات المطار في جميع الأوقات وتجنب أي إزعاج للمسافرين والعملاء" من دون الادلاء بالمزيد من المعلومات.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي أكد من جهته في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "عودة حركة الطيران بشكل طبيعي" في المطار، موضحا أن تحليق طائرات مسيرة من دون تصريح يعد "مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية".

واستقبل مطار دبي الدولي نحو 89 مليون مسافر في عام 2018، ليحتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي.

ويضم مطار دبي مقر مجموعة "طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم.