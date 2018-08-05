توقيع اتفاق سلام بين طرفي النزاع في جنوب السودان

وقع طرفا النزاع في جنوب السودان اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة الأحد بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت الملايين في هذا البلد.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار في السودان المجاور يعتزم مشار العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية كنائب أول للرئيس بين خمسة في هذا المنصب.

وسبق أن توافق كير ومشار على وقف دائم لإطلاق النار وسحب قواتهما من المدن. ووقع الجانبان في 25 تموز/يوليو اتفاقا "أوليا" حول تقاسم السلطة على أن تتواصل المفاوضات حتى توقيع اتفاق سلام نهائي.

وبعد توقيع اتفاق السلام، سيكون أمام الأطراف ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة انتقالية تحكم البلاد لـ36 شهرا.

ونص الاتفاق الذي رعته الخرطوم على أن تتألف الحكومة الانتقالية من 35 وزيرا، عشرون من معسكر سلفا كير وتسعة من معسكر رياك مشار على أن يمثل بقية الوزراء المجموعات الأخرى.

وسيضم البرلمان 550 نائبا بينهم 332 من معسكر كير و128 من معسكر مشار.

وأسفرت الحرب الأهلية في جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011 عن عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين.

ووقع اتفاق مماثل في 2015 لكنه انتهك بعد معارك دامية فر على إثرها مشار من البلاد.