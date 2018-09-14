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تكنولوجيا

توقيع عقد مع أول سائح سيدور حول القمر

"سبيس أكس" وقعت عقدا مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر

قالت شركة "سبيس أكس" المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك إنها وقعت عقدا مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر على متن مركبة الإطلاق "بي أف آر".

وأوضحت الشركة أنها ستكشف عن هوية المسافر ودوافعه للقيام بالرحلة الاثنين المقبل.

وأضافت "سبيس أكس" عبر "تويتر" أن "(هذه) خطوة مهمة نحو إتاحة الأمر للناس العاديين الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء".

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