توقيع عقد مع أول سائح سيدور حول القمر

قالت شركة "سبيس أكس" المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك إنها وقعت عقدا مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر على متن مركبة الإطلاق "بي أف آر".
وأوضحت الشركة أنها ستكشف عن هوية المسافر ودوافعه للقيام بالرحلة الاثنين المقبل.
وأضافت "سبيس أكس" عبر "تويتر" أن "(هذه) خطوة مهمة نحو إتاحة الأمر للناس العاديين الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء".
SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018