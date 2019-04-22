توقيف 'أغنى رجل أعمال' في الجزائر

أوقفت السلطات الجزائرية خمسة مليارديرات ضمن تحقيق حول الكسب غير المشروع، حسب ما أعلن التلفزيون الجزائري الاثنين.

والمليارديرات الخمسة هم أسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة من عائلة كونيناف المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

من جهة أخرى، سلم الدرك الوطني استدعاء المحكمة لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي كان قد تغيب أمس عن الحضور لمحكمة سيدي محمد وسط العاصمة .

وكان القضاء الجزائري قد أصدر طلبات استدعاء لأويحىي بالإضافة لوزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق في قضايا تتعلق بالفساد.