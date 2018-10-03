توقيف المستشار السياسي لحزب نداء تونس

أوقف القضاء التونسي مسؤولا سياسيا في حزب "نداء تونس" الحاكم في قضية وظيفة وهمية في شركة حكومية تعود إلى ما قبل العام 2011.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق أن توقيف المستشار السياسي في حزب "نداء تونس" برهان بسيس مساء الثلاثاء بالعاصمة بينما كان يتنقل بسيارته "لصدور ثلاث مذكرات تفتيش في حقه"، حسبما أفاد به لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارا الثلاثاء بسجن بسيس المقرب من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي لسنتين مع النفاذ العاجل بتهمة أنه شغل منصبا وهميا بشركة "صوتيتال" الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام زين العابدين بن علي.

وبسيس من الوجوه السياسية البارزة زمن حكم الرئيس الأسبق بن علي والمدافعة عن نظامه. وقد عمل محللا ومقدما لبرامج تلفزيونية قبل أن ينضم إلى حزب "نداء تونس" في آذار/مارس 2017 كمستشار سياسي.

ومن جانبه عبر القيادي في حزب "نداء تونس" المنجي الحرباوي عن استغرابه لعملية التوقيف وقال لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء "لسنا ضد المسار القضائي ولكن سياسيا فإن السرعة القصوى التي تم توقيفه فيها تقلق، برهان بسيس ليس مجرما خطيرا والاستعجال في تنفيذ الحكم أمر مستغرب".

ويواجه الشاهد الذي أطلق حملة لمكافحة الفساد وتوقيف الضالعين فيه منذ 2017، انتقادات ودعوات للتخلي عن رئاسة الحكومة من نقابات عمالية وقيادات في حزبه الذي انقسم بين مؤيد له ومعارض ما أثر على نفوذ الحزب في البرلمان.