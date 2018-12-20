توقيف المشتبه بقتلهم سائحتين في المغرب

أوقف ثلاثة مشتبه بهم كانت تلاحقهم السلطات المغربية في إطار التحقيق بمقتل شابتين اسكندينافيتين وفق ما أفاد به مصدر مقرب من التحقيق الخميس.

وكانت السلطات المغربية أوقفت الاثنين في مراكش مشتبها به أول ينتمي إلى "مجموعة متطرفة" بعد ساعات على العثور على جثتي الشابتين وهما نروجية ودنماركية في موقع معزول في جبال الأطلس.

وكان المحققون قد نشروا ليل الأربعاء الخميس مذكرة بحث عن ثلاثة مشتبه بهم كانوا لا يزالون فارين. وبحسب المذكرة فإن جميعهم يتحدرون من مراكش وأحدهم له سوابق قضائية "مرتبطة بأعمال إرهابية".

والضحيتان هما لويزا فيسترغر يسبرسن، طالبة دنماركية (24 عاما)، وصديقتها النروجية مارين أولاند (28 عاما). وتوجهتا معا لقضاء عطلة لمدة شهر في المغرب.

وكانت الشابتان في طريقهما لتسلق جبل توبقال، أعلى قمة في شمال أفريقيا (4167 مترا)، ونصبتا خيمة في مكان معزول يبعد نحو ساعتين سيرا من بلدة إمليل، وفقا لمعلومات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وعثر على جثتيهما صباح الاثنين في واد في جبال الأطلس في الموقع المعزول. وإحداهما قتلت بالسلاح الأبيض كما قالت السلطات فيما الثانية قطع رأسها بحسب مصدر مقرب من التحقيق.