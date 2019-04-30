بالصور.. النرويج توقف حوتا روسيا مدربا

عثرت السلطات النروجية على حوت مزود بحزام روسي الصنع مجهز لحمل كاميرا، ما أثار تكهنات مسؤولين محليين حول قدوم الحوت من مؤسسة تابعة للبحرية الروسية.

وقال يورغن ري ويغ المسؤول بمديرية الثروة السمكية النرويجية إن عبارة "معدات سان بطرسبرغ" وجدت مكتوبة على الحزام المجهز به الحوت.

وأوضح المسؤول النرويجي الاثنين أن صيادين في شمال البلاد أبلغوا الأسبوع الماضي برؤيتهم للحوت الأبيض المروَّض، قبل أن يقوم ويغ صحبة أحد الصيادين بانتزاع الحزام من جسد الحوت.

وأضاف ويغ أن "الناس في الجيش النرويجي أبدوا اهتماما كبيرا" بالحزام.

وقال أودون ريكاردسن، الأستاذ بقسم البيولوجيا البحرية في الجامعة القطبية في شمال النرويج، إنه يعتقد أنه "على الأرجح البحرية الروسية في مورمانسك" متورطة في الأمر.

وتملك روسيا منشآت عسكرية في وحول مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا والقريبة من السواحل النروجية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحوت جزءا من نشاط عسكري روسي في المنطقة.

وأوضح ريكاردسن "هذا حيوان مروض معتاد على أن يقدم له الطعام، ولهذا تجاوب مع الصيادين".

وليس لروسيا تاريخ في استخدام الحيتان لأغراض عسكرية، لكن الاتحاد السوفياتي كان لديه برنامج تدريبي للدلافين.

واستخدم الاتحاد السوفياتي قاعدة في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم لتدريب الدلافين لأغراض عسكرية إبان الحرب الباردة. وأغلقت تلك القاعدة مع انهيار الاتحاد السوفياتي، غير أن تقارير تشير إلى إعادة افتتاحها بعد ما ضمت روسيا القرم.