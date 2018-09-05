رجل يصدم بشاحنة 'متعمدا' بناية لمحطة فوكس

قالت شبكة فوكس الإخبارية الأميركية إن رجلا صدم بشاحنة "متعمدا" بناية تابعة لاستوديوهات "فوكس 4" في مدينة دالاس بولاية تكساس في وقت مبكر من صباح الأربعاء، قبل أن يخرج منها ويبدأ في "الصراخ".

وقالت "فوكس 4" في تغريدة إن الشرطة ألقت القبض على الرجل، وأشارت إلى العثور على "حقيبة مشبوهة" كانت بحوزته، فيما انتقل خبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وأظهرت صور نشرتها المحطة الرجل بعد أن تم تقييده، وحوله أوراق وصناديق مبعثرة أمام منطقة وقوف السيارات ونوافذ محطمة.

وأشارت فوكس إلى إجلاء المتواجدين في المكان باستثناء عدد قليل من الموظفين الذين استمروا في العمل من مكان آمن لضمان استمرار عمل المحطة على الهواء.