المغرب.. اعتقال شخصين "أرسلا أموالا لمقاتلين بسوريا والعراق"

أعلنت السلطات المغربية، السبت، اعتقال شخصين للاشتباه في تمويلهما مقاتلين في سوريا والعراق.

وأفادت "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المملكة تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شقيقين بمدينة مكناس يوم الأربعاء، للاشتباه في ضلوعهما في "إرسال وتحويل أموال بطرق غير مشروعة لفائدة مقاتلين مغاربة بالساحة السورية-العراقية".

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الجارية أظهرت أن المشتبه فيهما قاما بفتح حسابات بنكية من أجل "استقبال مبالغ مالية وإرسالها إلى مقاتلين بهذه البؤرة المتوترة، وذلك بعد تحويلها، عبر وسطاء، إلى عملات افتراضية مقابل عمولات".



وتابعت أن التحريات، كشفت أن أحد الموقوفين كان على صلة بمواطن عراقي سبق توقيفه في مدينة الدار البيضاء في فبراير 2019، قبل أن يتم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك "لتورطه في نفس الأنشطة المالية المشبوهة".



وأفاد البيان بأن تم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهما إلى العدالة.