توقيف موظفة 'أهانت' نجل الرئيس

قال إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن جهاز الخدمة السرية أوقف موظفة تعمل في حانة بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي بعدما بصقت عليه.

وأضاف إريك ترامب في مقابلة إذاعية مع موقع بريتبارت "كان تصرفا مقززا جدا من شخص يبدو بوضوح أنه يعاني من مشاكل عاطفية".

وأفاد المتحدث باسم شرطة مدينة شيكاغو أنتوني غوليلمي في تغريدة على تويتر بأن عناصر من الشرطة المحلية ساعدوا جهاز الخدمة السرية في "مسألة إنفاذ قانون".

ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من البيت الأبيض أو جهاز الخدمة السرية أو مؤسسة ترامب التي يشارك إريك في إدارتها.