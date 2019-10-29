تونس: إقالة وزيري الخارجية والدفاع

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد أقال وزيري الخارجية والدفاع بعد مشاورات مع الرئيس الجديد للجمهورية قيس سعيد.

وأضاف البيان أنه تم تعيين كريم الجموسي وزير العدل الحالي وزيرا للدفاع بالنيابة بينما تم تعيين صبري الباشطبجي وزيرا للخارجية.

كما تم إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه أيضاً وفقا لما جاء في البيان.

وتأتي إقالة الوزيرين أيام بعد أداء الرئيس الجديد لتونس قيس سعيد اليمين أمام مجلس النواب ليبدأ العمل على تحديات كثيرة أبرزها إنعاش الاقتصاد، ومكافحة البطالة والفساد وعجز الخزينة، وتحسين الوضع الأمني، وأيضا بدء العمل على لامركزية سياسية موسعة.