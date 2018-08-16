تونس الأولى عربيا.. ومصر تتراجع 20 مركزا في تصنيف الفيفا

حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على الصدارة عربيا في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الخميس.

وتراجع المنتخب المصري لكرة القدم 20 مركزا في التصنيف الجديد، وأصبح في المركز 65 بعد خروجه من الدور الأول للمونديال الذي كان يشارك فيه للمرة الأولى منذ 28 عاما، بخسارته مبارياته الثلاث في المجموعة الأولى.

أما المنتخب التونسي الذي خرج أيضا من الدور نفسه بعد خسارتين وفوز، فتراجع ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد ليصبح في المرتبة 24، إلا أنه بقي الأفضل تصنيفا بين المنتخبات العربية والأفريقية.

في المقابل، تراجع المنتخب المغربي الذي خرج أيضا من الدور الأول لمونديال روسيا بعد هزيمتين وتعادل في المجموعة الثانية، خمسة مراكز، ليصبح في المركز 46 عالميا.

وتراجعت السعودية التي خرجت من الدور الأول للمونديال بعد خسارتين وفوز، ثلاثة مراكز لتصبح في المركز 70 عالميا.

قائمة التصنيف الدولي لأبرز المنتخبات العربية

- تونس، في المرتبة 24

- المغرب، في المرتبة 46

- مصر، في المرتبة 65

- الجزائر، في المرتبة 66

- السعودية، في المرتبة 70

- سورية، في المرتبة 73

- الإمارات، في المرتبة 77

- لبنان، في المرتبة 79

- عُمان، في المرتبة 84

- العراق، في المرتبة 89

- قطر، في المرتبة 98

- فلسطين، في المرتبة 99

- ليبيا، في المرتبة 101

- الأردن، في المرتبة 110

- البحرين، في المرتبة 113

- السودان، في المرتبة 128

- اليمن، في المرتبة 133

- الكويت، في المرتبة 159