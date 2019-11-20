تونس.. الغنوشي: لن نشارك في حكومة بها "قلب تونس"

قال راشد الغنوشي زعيم النهضة التونسية الأربعاء إن الحركة لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب قلب تونس.

وأكد الغنوشي أن النهضة ترفع، على غرار أحزاب أخرى، "الفيتو" على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة.

وتتهم النهضة حزب قلب تونس بالتورط في الفساد، رغم تحالف جمع الحزبين وأوصل الغنوشي لرئاسة البرلمان.

وأضاف الغنوشي عقب لقاء تشاوري جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في قصر الضيافة بقرطاج، أنه لمس لدى الجملي رغبة في تكوين حكومته بأسرع وقت ممكن، وفهم منه خلال اللقاء توفر حظوظ كبيرة لدعم الحكومة المقترحة في البرلمان.

واعتبر الغنوشي، رئيس البرلمان، أن اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف كان "إيجابيا"، مشيرا إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع.

وذكر في هذا الخصوص أنه تم تناول "التوجهات العامة للحكومة وأولوياتها في هذه المرحلة، خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بحياة الناس، ومواجهة الفساد بحزم"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف قدم لوفد حركة النهضة صورة عامة عن اتصالاته بالأحزاب المعنية وبالمنظمات الوطنية، وعبر عن تفاؤله بردود أفعال الأحزاب التي تحاور معها، والتي قال إنها "أبدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة لكن على أساس برنامج.

وشرع رئيس الحكومة المكلف الجملي، أمس الثلاثاء، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي. وقال إنه لن يستثني أي حزب من هذه المشاورات.

واختارت حركة النهضة باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، الجملي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.