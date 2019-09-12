تونس.. "المرشح السجين" يضرب عن الطعام

قال المحامي رضا بلحاج، الذي يرافع عن مرشح الرئاسة التونسية السجين نبيل قروي إن موكله "بدأ إضرابا عن الطعام للدفاع عن حقه في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.



وفي بيان نشره الخميس قال المحامي بلحاج إنه التقى قروي، الذي أبلغه بالقرار .

وسجن نبيل قروي في 23 أغسطس الماضي على ذمة التحقيق في اتهامه "بغسيل الأموال والتهرب الضريبي".

وقال رضا بلحاج محامي القروي لرويترز "القروي دخل في إضراب جوع مفتوح منذ أمس الاربعاء للمطالبة بحقه في الانتخاب يوم الاحد"



وتظهر استطلاعات الرأي أن قروي (56 عاما) المالك المشارك لمحطة تلفزيون مشهورة في تونس، من بين المرشحين المفضلين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 26 مرشحا.

أنصار نبيل قروي أكدوا أن "الزج به في السجن قرار سياسي يهدف إلى تدمير فرصه في الفوز بكرسي الرئاسة".

وستنظر محكمة استئناف غدا الجمعة طلب هيئة دفاع نبيل قروي الإفراج عنه لحين صدور حكم نهائي في القضية.



وأنكرت السلطات التونسية التدخل، قائلة إنه قرار قضائي مستقل.



وقالت لجنة الانتخابات إن القروي يمكن أن يظل مرشحا للرئاسة طالما لم تتم إدانته.