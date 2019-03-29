تونس تؤجل الرئاسيات لتزامنها مع المولد النبوي

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لتزامن الموعد السابق مع الاحتفالات بالمولد النبوي.

وقال نبيل بوفون رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريح لوسائل الإعلام "في إطار تفاعل الهيئة المستقلة للانتخابات مع الواقع قرر المجلس التعديل الجزئي لرزنامة الانتخابات الرئاسية ليصبح يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن كان في العاشر من الشهر ذاته".

وطالبت منظمات المجتمع المدني بمحافظة القيروان وعدد من الأحزاب السياسية هيئة الانتخابات بتعديل الموعد لتزامنه مع الاحتفالات.