تونس ترفع أسعار المحروقات

رفعت الحكومة التونسية أسعار المحروقات السبت بنحو 4 في المئة، وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها السعر هذا العام.

وتحاول الحكومة كبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

وقال مسؤولون إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 544 مليون دولار إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكشفت وزارة التجارة في تونس عن ارتفاع نسبة استدانة الأسر من البنوك إلى عشرة في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل بذلك عدد الأسر المستدينة إلى 800 ألف أسرة من مجموع 2.7 مليون أسرة.

وقالت الوزارة إن سبب هذه الزيادة هو الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار في شتى المجالات ما أدى إلى تزايد إقبال التونسيين على القروض الاستهلاكية.