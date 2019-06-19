تونس تسعى لـ 9 ملايين سائح

تسعى وزارة السياحة التونسية إلى اجتذاب تسعة ملايين سائح هذا العام، وتوفر جزيرة جربة جنوبي تونس أكثر من عشرين في المئة من إجمالي النشاط السياحي في البلاد.

ويأمل العاملون في هذا القطاع في أن تنشط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، بعد ظهور مؤشرات إيجابية للموسم السياحي في جربة.

وسجلت جربة زيادة في عدد الليالي التي يقضيها السائح بنسبة 8 في المئة وارتفع عدد الوافدين على الجزيرة بنسبة 19 في المئة خلال الأشهر الخمس الأخيرة.

ورغم المساعي الرسمية، لم يشمل تعافي الحركة السياحية في جزيرة جربة الأسواق والفضاءات العامة والعاملين في السياحة.

ويعتمد التجار في هذه الأسواق في الكسب على ما يطلقون عليه سياحة الجوار، بتوافد الزوار من الجارتين ليبيا والجزائر.