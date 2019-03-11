تونس.. 'تعفن جرثومي' وراء وفاة الرضع

يواجه قطاع الصحة الحكومي في تونس والذي يشكو من نواقص، انتقادات شديدة إثر وفاة 12 رضيعا في مركز توليد حكومي نتيجة تعفن جرثومي بحسب المعطيات الأولية.

وأوضحت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ أنه من بين العشرين رضيعا الذين يرقدون في قسم التوليد توفي يومي الخميس والجمعة 11 تراوح أعمارهم بين سبعة وثمانية أشهر بالإضافة الى رضيع آخر توفي الأحد صباحا.

وأكدت في مؤتمر صحافي الاثنين أن أسباب الوفيات ناجمة وفقا للمعاينات الأولية عن "تعفن جرثومي في المحيط الاستشفائي"، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصلاحية.

وكشفت الوزيرة في تشخيصها للمشاكل التي يواجهها قطاع الصحة في تونس أن "قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ"، وتابعت "هناك إشكاليات في قطاع الصحة ككل ... أبناء القطاع اطلقوا في العديد من المرات صيحات فزع".

وقالت بن الشيخ إن الوضع الحالي لقطاع الصحة سببه "تراكمات لسنوات" والكل يتحمل مسؤوليته في هذا الأمر، مطالبة بـ"الاصلاح لإعادة ثقة" التونسيين والذين يعملون في قطاع الصحة العام.

وقدم وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف استقالته السبت إثر الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي، وسرعان ما قبلها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي وعد "بمحاسبة كل تقصير إن ثبت".

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في أسباب الوفيات السبت لتحديد المسؤوليات، ويتم منذ ذلك تاريخ رفع عينات من القسم الذي يرقد فيه الرضع للتحليل في مخابر مختصة لتحديد السبب الأساسي لهذا التعفن.

وفي موازاة ذلك باشرت النيابة العامة في تونس تحقيقا قضائيا في الحادثة غير المسبوقة.