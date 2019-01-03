تونس.. تفجيران انتحاريان في سيدي بوزيد

فجر انتحاريان نفسيهما ليل الأربعاء/الخميس خلال مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومتشددين كانوا متحصنين بأحد المنازل في مدينة جملة بولاية سيدي بوزيد (وسط).

وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن هذه المواجهات تواصلت لحوالي ثلاث ساعات وسمع أثناءها دوي انفجارين قويين.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "إرهابيين اثنين قاما بتفجير نفسيهما خلال العملية، كما سجلت حالة إصابة لرجل شرطة".

وكانت وحدة البحث في جرائم الإرهاب بالأمن الوطني التونسي، قد كشفت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالتنسيق مع الأمن في سيدي بوزيد عن "تنظيم إرهابي مهيكل ومقسم الأدوار، يحمل اسم (كتيبة الجهاد والتوحيد) بايع متزعم أحد التنظيمات الإرهابية بالخارج".

وأفادت وزارة الداخلية التونسية، بأنه تم إيقاف أغلب عناصر التنظيم المذكور وإحباط مخططاته الإرهابية، ومن بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالجهة، مشيرة إلى أنه تم خلال العملية حجز حزام ناسف وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات.

وأكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، في تصريحات سابقة "أن التهديدات الإرهابية في المرتفعات، على الحدود التونسية الجزائرية، ما تزال قائمة وجدية، وذلك مع تواصل تسجيل تحركات للعناصر الإرهابية بمرتفعات ولايات القصرين والكاف وجندوبة".

المصدر: أصوات مغاربية