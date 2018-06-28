تونس تودع المونديال بفوز وبلجيكا وإنكلترا تتأهلان

فاز المنتخب التونسي على نظيره البنمي بهدفين مقابل هدف واحد الخميس في ختام منافسات المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم 2018.



وتقدمت بنما أولا عبر التونسي ياسين مرياح بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، ورد نسور قرطاج بهدفين لفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 51، ووهبي الخزري في الدقيقة 66.



وبذلك تكون تونس قد ودعت المونديال بانتصار شرفي احتلت بعده المركز الثالث في مجموعتها بثلاث نقاط، فيما تذيلت بنما الترتيب بلا رصيد.

وتصدّرت بلجيكا المجموعة بفوزها على إنكلترا بهدف دون مقابل، وأحرز عدنان يانوزاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.



ورفعت بلجيكا رصيدها في ختام المجموعة إلى تسع نقاط مقابل ست لإنكلترا، علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.