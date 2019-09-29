تونس.. توزيع المواد الانتخابية للاستحقاق البرلماني

جلال موانع - تونس

بدأت عملية نقل المواد الانتخابية للاستحقاق البرلماني في تونس، الأحد، حيث أشرفت وحدات من الجيش التونسي على نقل المواد الانتخابية في 27 دائرة انتخابية داخل البلاد.

وتوزع المواد الانتخابية في نحو أربعة ألاف وخمسمائة مركز اقتراع و ثلاثة عشر ألف مكتب اقتراع.

كما حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم السادس من أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية و13 أكتوبر موعدا للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقال رضا الميساوي، مدير عام العمليات الانتخابية في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن تزامن الانتخابات البرلمانية مع الاستحقاق الرئاسي ألزم الهيئة بالعمل على أكثر من سيناريو لإعداد العملية الانتخابية، تحسبا لأي تغيير في الجدول الزمني قد تفرضها القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بعد استئناف الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرور كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت الأحد 15 سبتمبر 2019.

يذكر أن دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت في الخامس من سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أغسطس الماضي.