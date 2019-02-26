تونس.. متهم يهاجم قاضيا داخل محكمة

هاجم متهم في قضية إرهابية الثلاثاء قاضيا في المحكمة العسكرية بالعاصمة وذلك باستعمال آلة حادة.

ونجحت عناصر الشرطة في السيطرة على المتهم قبل إصابة القاضي، وفق مصادر من القضاء العسكري.

وذكرت المصادر ذاتها أن عادل الغندري أحد قادة الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان جنوبي تونس في شهر آذار/مارس عام 2016، حاول إصابة القاضي خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية، وذلك باستعمال قطعة حديدية كان يخفيها داخل ثيابه، قبل أن يتمكن عناصر شرطة السجون من السيطرة عليه وإعادته إلى مركز الإيقاف.

ويُحاكم 19 متهما بينهم تسعة موقوفين في قضية هجوم مجموعة تابعة لتنظيم داعش على مدينة بن قردان الحدودية بين تونس وليبيا.