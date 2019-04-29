احتجاجات ضد الحكومة التونسية

تظاهر عدد كبير من التونسيين الاثنين في سيدي بوزيد في مناطق الوسط الغربي المهمش في تونس، ضد الحكومة واحتجاجا على التهميش.

وأتت المظاهرات إثر وفاة 12 شخصا بينهم سبع عاملات زراعيات في حادث مرور مروع.

ووقع الحادث السبت قرب منطقة السبالة في ولاية سيدي بوزيد، وهو ليس الأول من نوعه لسيارات "النقل الريفي" التي كثيرا ما تحمل عمالا زراعيين بغياب معايير السلامة.

​وأثار الحادث انتقادات شديدة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. واتهمت السلطات باللامبالاة إزاء أوضاع العاملات اللواتي يضطررن للقبول بالعمل لساعات طويلة في اليوم لقاء عشرة دنانير (3.2 دولار).

وتجمع المتظاهرون بدعوة من الاتحاد المحلي للشغل في وسط مدينة سيدي بوزيد، مرددين شعارات ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قد زار موقع الحادث الاحد.

وتشكل النساء غالبية اليد العاملة الزراعية في تونس خصوصا لقبولهن بأجور تقل عن الرجال، ويتم نقلهن في الغالب في شاحنات خفيفة مكدسات في الخلف ويعملن دون عقود أو تغطية صحية.