تونس.. مقتل فرنسي وطعن عسكري بآلة حادة

عمد شاب تونسي، الاثنين، إلى قتل مواطن فرنسي الجنسية مقيم في مدينة جرزونة التونسية، كما قام بالاعتداء على جندي نقل إلى مستشفى قبل أن يلوذ بالفرار.

ووجه الشاب الذي ينحدر من ولاية بنزرت طعنات قاتلة للفرنسي على مستوى الرقبة والصدر بواسطة سكين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري لموقع إذاعة موزاييك التونسية، تعرض الجندي للطعن بواسطة آلة حادة من قبل شخص في جرزونة، مشيرا إلى أنه يخضع حاليا للعلاج.

واضاف زكري في تصريحات اعلامية اليوم، أن شخصا تهجّم على العسكري الذي كان يرتدي زيّه النظامي، ووصف الحالة الصحية للجندي بالمستقرة.

وبحسب وسائل إعلام تونسية بدأت الوحدات الأمنية البحث في الحادثة وملاحقة المتهم.

وأكد خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح إذاعي ،أن المتورط في الطعن وهو معروف في مجال جرائم الحق العام والأبحاث جارية لتحديد طبيعة الجريمة.

وأضاف أنه قام بالاعتداء عليهما خلال مغادرتهما لحمام عمومي بالمنطقة، وعمد إلى طعن المواطن الفرنسي من الخلف مما تسبب في وفاته وإصابة الجندي، مؤكدا أن الوحدات الأمنية بصدد القيام بجميع التحريات لإيقاف الجاني، وتحديد دوافع وخلفيات اعتدائه.

يذكر أن تونس تعمها الاحتفالات منذ مساء الأحد بعد اعلان فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية.