تونس.. مقتل متشددين في سيدي بوزيد

قتلت الشرطة التونسية ثلاثة متشددين إسلاميين في مدينة سيدي بو زيد بوسط تونس السبت، حسب ما قال مصدر أمني لوكالة "رويترز".

وأضاف المصدر أن الشرطة ضبطت أسلحة في العملية ولكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في ساعة مبكرة من صباح السبت إن قوات الأمن أحبطت هجمات كان من المزمع شنها خلال شهر رمضان بعد اعتقال "إرهابي خطير" الأسبوع الماضي.

وأصبحت تونس هدفا للمتشددين بعد انتفاضة ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.

وشهدت تونس ثلاثة هجمات رئيسية في 2015 من بينها هجومان ضد سائحين أحدهما على متحف بتونس والثاني على شاطئ في مدينة سوسة. واستهدف الهجوم الثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.