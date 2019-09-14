تونس.. 70 ألف عنصر أمن لتأمين انتخابات الرئاسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، استنفار نحو 70 ألف عنصر من قوات الأمن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية التي تنظم الأحد.



وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك أن 50 ألفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين، إلى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحافيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.



وأضاف البيان، أنه تم تكليف أكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل في بقية المنظومة الأمنية لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تأمين الحدود والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة.

وأعلنت الوزارة أيضا تخصيص 159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب في كامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ.



ودعي سبعة ملايين ناخب تونسي مسجل للإدلاء بأصواتهم الأحد لانتخاب رئيسهم بحرية للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة.



وينظم هذا الاقتراع في مناخ سياسي سيء ومشهد سياسي متشظ ويبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات.