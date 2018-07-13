إجراءات تويتر.. كبار المغردين فقدوا 2% من المتابعين

تسبب تغيير في سياسة موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخميس بهدف زيادة مصداقيته في خسارة أكبر مئة مستخدم للموقع لنحو اثنين في المئة من متابعيهم في المتوسط وذلك حسبما أفادت مؤسسة كيهول لجمع بيانات مواقع التواصل.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي إن تويتر لم يعد يعتبر أي حسابات أغلقت بشكل مؤقت متابعين بسبب ما يشتبه أنه تحايل. وأخرجت الحسابات المغلقة بشكل مؤقت من حسابات أرقام المستخدمين النشطين بشكل يومي وشهري على تويتر.

ويغلق الحساب بشكل مؤقت إذا رصد تويتر أي سلوك غير معتاد مثل النشاط المفاجئ بعد أشهر من عدم النشاط.

ووفقا لبيانات كيهول فمع بدء سريان التغييرات خسر حساب تويتر الخاص نحو 12.4 في المئة من متابعيه مقارنة بيوم الأربعاء وهو أعلى انخفاض بين أكبر مئة حساب على الموقع.

وشهد حساب رجل الأعمال إيلون ماسك أقل انخفاض بنسبة 0.3 في المئة أو نحو 71 ألف متابع. ووفقا للبيانات فقد خسر كل حساب ضمن أكبر 100 مستخدم على تويتر في المتوسط نحو 734 ألف متابع. وقال تويتر إن الانخفاض على مستوى حسابات الموقع بأكمله سيكون أربعة حسابات في المتوسط.

وخسرت مغنية البوب كيتي بيري وهي أكثر مستخدمة لها متابعين على تويتر، أكثر من 2.8 مليون متابع يوم الخميس أو ما يعادل 2.6 في المئة مقارنة بالعدد قبل يوم. وشهد فنانون آخرون ضمن أكبر مئة مستخدم مثل بينك وماريا كاري وبريتني سبيرز وإمنيم انخفاض عدد متابعيهم بأكثر من ثلاثة في المئة

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قال الرئيس التنفيذي لموقع "تويتر" جاك دورسي الأربعاء إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير سيزيل هذا الأسبوع حسابات لمستخدمين سبق "غلقها بعد رصد أنشطة مشبوهة لها".

وأضاف دورسي أن إزالة هذه الحسابات ستؤدي إلى انخفاض عدد المتابعين الظاهر لدى المستخدمين حول العالم.

وكان موقع "تويتر" قد كثف جهود التصدى للحسابات المزيفة في الأشهر الأخيرة بتعليق أكثر من مليون حساب يوميا، حسبما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة.

وقالت الصحيفة إنه تم تعليق أكثر من 70 مليون حساب على تويتر في آيار/مايو وحزيران/يونيو.

وتعرضت أسهم تويتر لضربة قوية بعد أن أبرز تقرير عدد الحسابات التي أزالها موقع التغريدات لتفادى الحسابات المزيفة.