تويتر تفرض حظرا على الإعلانات السياسية بدءا من نوفمبر

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، الأربعاء، إن الشركة ستفرض حظرا على الإعلانات السياسية على منصتها اعتبارا من 22 نوفمبر القادم.

وكتب دورسي في تغريدة على تويتر "اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على تويتر على الصعيد العالمي. نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".

وشرح دورسي، في تغريدات متوالية، كيف أن رسالة سياسية يمكن تكتسح الأوساط الجماهيرية، بفضل الاشتراكات في حساب ما أو إعادة التغريدات، معتبرا أن الدفع المالي من أجل جذب قدر كبير من الجماهير، يفرض على الناس رغما عنها رسائل سياسية مختارة بعينها.