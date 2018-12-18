تويتر: نشاط غير عادي من السعودية والصين

حذرت شركة تويتر من "نشاط غير عادي" من السعودية والصين على صلة بخلل في استمارة المساعدة والدعم في الموقع.

وأوضحت الشركة أن الخلل اكتشف في 15 من تشرين الثاني/نوفمبر وتم إصلاحه في اليوم التالي، مشيرة إلى أنه ربما كشف الرمز الهاتفي لبلد مستخدمي الموقع أو إذا كانت حساباتهم مقفلة.

وقالت الشركة إن عنوان بروتوكول الانترنت (IP address) لعدد كبير من الاستفسارات التي تلقاها الموقع من خلال الاستمارة، مصدرها بلدان وأنها قد تكون من "فاعلين ترعاهم حكومات".

وأقرت تويتر في بيان بأنها لا تستطيع تأكيد أي "نوايا"، لكنها أخطرت السلطات بما اكتشفته من أجل "شفافية تامة"، مشيرة إلى أنها أبلغت المستخدمين المعنيين بشكل مباشر وأكدت أنه لم يتم تسرب أرقام هواتف أو معلومات شخصية أخرى للمستخدمين.