تويتر يحظر 'حروب المعلومات'

أعلن موقع "تويتر" حظر حساب ناشط أميركي محسوب على اليمين المحافظ ومعروف بمزاعمه بأن أحداث 11 أيلول/سبتمبر مؤامرة داخلية أميركية وأن مذبحة مدرسة "ساندي هوك" في العام 2012 "خدعة كبيرة".

وتعرض "تويتر" لضغوط كبيرة لحظر حساب الناشط أليكس جونز بعد خطوات مماثلة من عمالقة التكنولوجيا، من بينهم "يوتيوب" و"فيسبوك" و"أبل" الشهر الفائت.

وفي سلسلة تغريدات، أعلن "تويتر" الخميس "اليوم حظرنا بشكل دائم" حساب أليكس جونز وموقعه "إنفو ورز" أو "حروب المعلومات" من منصتي "تويتر" و"بيريسكوب".

وتابع الموقع "اتخذنا هذا الإجراء استنادا إلى تقارير جديدة عن تغريدات وفيديوهات نشرت أمس (الأربعاء) تنتهك سياستنا المتبعة للسلوك المسيء بالإضافة للانتهاكات السابقة على الحسابات".

ويدير جونز (44 عاما) والذي يتابعه 900 ألف شخص على "تويتر"، موقع "إنفو ورز".

ويأتي الحظر بعد سفر جونز إلى واشنطن لحضور جلسات استماع في الكونغرس تشمل المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي ومدير عمليات فيسبوك شيريل ساندبيرغ.

وجاء الحظر غداة تحذير إدارة الرئيس دونالد ترامب من حملة قانونية ممكنة على شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب تحيزها السياسي في إعلان مزلزل تزامن مع انهاء الكونغرس لجلسات استماعه بخصوص الملف.