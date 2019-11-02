تويتر يعلق حسابات قناة المنار التابعة لحزب الله

أغلقت إدارة تويتر حسابات قناة "المنار" التابعة لحزب الله، بسبب مخالفتها قواعد العمل المنظم لتويتر.

وقالت مصادر محلية في لبنان إن الحسابات التي تم حظرها تشمل حساب "قناة المنار" (@AlmanarNews) و"المنار إلإنكليزية " (@AlmanarEnglish)، و"المنار الفرنسية"(@AlmanarFrench)

وعند محاولة الدخول لحساب القناة في موقع تويتر تظهر كلمة " suspended" أي تم تعليقه​:

وذكرت قناة المنار على موقعها الإلكتروني، أن "الحظر والإيقاف شمل حسابات الأخبار والبرامج".

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الحظر.

وقال حساب "بن هباس" على تويتر "عقبال باقي القنوات الإرهابية"

وكانت مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب الأميركي قد أملهوا الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي حتى الأول من نوفمبر المقبل لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله.

ودعا المشرعون في رسالة دورسي إلى التوقف عن "انتهاك القانون" الأميركي فورا إذ أن بعض هذه المنظمات مصنفة "إرهابية" من قبل الحكومة الأميركية، وطالبوه بالمثول أمام الكونغرس لشرح سياسة تويتر والمعايير التي تعتمدها في تحديد المحتوى المتطرف الداعي للعنف.

ويشير حساب موقع قناة المنار، المؤيدة لحزب الله على تويتر إلى وجود حوالي 11600 متابع وكذلك على حساب حركة حماس على تويتر باللغة الإنكليزية يوجد حوالي 72 ألف متابع، وفضلا عن ذلك هناك أن ملايين الأشخاص يتابعون مسؤولين من المنظمتين .