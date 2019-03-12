سيارة فضائية جديد تويوتا

تعتزم شركة تويوتا تصنيع مركبة فضائية يمكنها السير على سطح القمر أو كوكب المريخ.

وأعلنت الشركة موقعها الإلكتروني توصلها لاتفاق مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" لتطوير مركبة تستطيع السير مسافة 10 آلاف كيلو متر على سطح القمر، على أن تتزود بالطاقة عن طريق الخلايا الضوئية.

وتخطط تويوتا لإطلاق مركبتها للفضاء عام 2029 بهدف دعم "جاكسا" في عملها باستكشاف الفضاء.

وتعهدت الشركة أن تستخدم تقنيات متقدمة في مجال توليد الطاقة التي تحتاجها المركبة لتسير أطول مسافة ممكنة، إذ ستسخر معرفتها في مجال المركبات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء معا، وحتى تلك التي تعمل بالكهرباء فقط في هذا الاتجاه.

حجم المركبة ضعف "الميكروباص"، إذ يبلغ ارتفاعها 3.8 مترا، وعرضها 5.2 مترا وطولها بحدود 6 أمتار.

وتستطيع المركبة حمل أربعة رواد فضاء، وتبلغ إجمالي المساحة الداخلية 13 مترا مكعب.