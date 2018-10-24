'تيتانيك' جديدة على خط الرحلة ذاته

يبدو أن محبي فيلم "تيتانيك" على موعد مع أخبار سعيدة، بعدما أعلنت شركة صينية بناء نسخة طبق الأصل من السفينة التاريخية الشهيرة.

ومن المقرر أن تقوم "تيتانيك 2" الصينية، بعمل رحلتين تستمر أسبوعين عقب الانتهاء من بنائها في عام 2022.

واستأنفت شركة "ووشانغ" الصينية عملية بناء السفينة مؤخرا، وتصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، بعد الانتهاء من حل نزاع مالي استمر لسنوات.

وستحمل السفينة الجديدة نحو 2،400 مسافر، بالإضافة إلى طاقم العمل الذي يصل إلى 900 فرد، وهو نفس العدد الذي كانت تحمله السفينة الأصلية.

وستعتمد السفينة الجديدة على تكنولوجيا ملاحة وأنظمة سلامة حديثة، بالإضافة إلى قوارب نجاة، كما ستنطلق السفينة من دبي إلى ميناء مدينة ساوثهامبتون الإنكليزية ومن ثمة إلى مدينة نيويورك.

وكان مقررا للسفينة الأصلية أن تتوجه من ميناء ساوثهامبتون إلى نيويورك، إلا أنها غرقت في 12 نيسان/أبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.

يذكر أن المليونير الأسترالي كليف بالمر أعلن في 2012 بناء نسخة من سفينة تيتانيك إلا أن المشروع توقف أكثر من مرة، في حين أعلنت شركة "بلو ستار لاين" المسؤولة عن المشروع هذا العام، أنه سيتم الانتهاء من السفينة في 2022.