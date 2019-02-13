كروز: ليدفع إل تشابو تكلفة الجدار

عاد السيناتور الجمهوري تيد كروز للمطالبة باستخدام أصول وممتلكات قطب المخدرات الشهير خواكين غوزمان الشهير بـ"إل تشابو" لتمويل بناء الجدار الذي وعد الرئيس دونالد ترامب بإقامته على حدود المكسيك.

وغرد السيناتور عن تكساس قائلا "إن نظام العدالة الأميركي ساد اليوم عبر إدانة خواكين "إل تشابو" غوزمان، في التهم الـ 10".

وأضاف أن "الادعاء الأميركي يتطلع إلى 14 بليون دولار من عائدات المخدرات وممتلكات أخرى لـ"إل تشابو، والتي يجب أن تذهب إلى تمويل الجدار".

ودعا كروز في تغريدة ثانية إلى "تمرير مقترح قانون إل تشابو، وندعه يدفع لحماية حدودنا".

وكان قد قدم مقترحا يسمى "قانون إل تشابو" لتمويل بناء الجدار مع المكسيك من الأموال المحتجزة

وبعدما دان القضاء الأميركي " إل تشابو" الثلاثاء، بجميع التهم الفدرالية الجنائية الـ 10 الموجهة إليه، في محاكمة استمرت ثلاثة أشهر، سيتوجه المدان المكسيكي على الأرجح إلى سجن "فائق الحراسة".

ولم ينجح أحد في الهروب من سجن "سوبر ماكس" في فلورنس بولاية كولورادو منذ افتتاحه عام 1994 لاستقبال السجناء الأكثر خطورة في أميركا.

سجن إل تشابو الجديد؟ لم يهرب أحد

وغوزمان (61 عاما)، الذي تزعم عصابة "سينالوا كارتيل"، هرب مرتين من سجنين مكسيكيين شديدي الحراسة قبل القبض عليه في 2016.

وينتظر غوزمان عقوبة قد تصل للسجن مدى الحياة في 25 حزيران/يونيو المقبل.

ولم تفصح السلطات الأميركية عن المؤسسة التي سيسجن فيها غوزمان، غير إنه من المرتقب أن يكون "سوبر ماكس" مقر إل تشابو، وذلك منذ ترحيله إلى الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2017.