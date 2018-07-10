TechGirls.. مبادرة تكنولوجية للعربيات

تشارك 28 فتاة من دول عربية في برنامج TechGirls "تيك غيرلز" الذي تنظمه وزارة الخارجية الأميركية بالتعاون مع شركات ومنظمات، لتطوير المهارات التقنية لديهن بما يعزز من وجود النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتشارك الفتيات القادمات من الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والأراضي الفلسطينية في البرنامج، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير المهارات التكنولوجية، وإقامة علاقات مع مرشدين يمكن أن يؤثروا على مستقبلهم في العمل التقني.

وتهدف مبادرة "تيك غيرلز" أو "فتيات التكنولوجيا" إلى تمكين الفتيات من جميع أنحاء العالم من أن يصبحن قادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويتضمن التدريب إقامة دورة تفاعلية لترميز لغة جافا، يستضيفها ويديرها قسم تدريب علوم الكومبيوتر في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا.

وبدأ البرنامج في الثامن من تموز/يوليو الجاري على أن ينتهي في الأول من آب/أغسطس، وتمضي خلاله الفتيات أيضا عطلة نهاية أسبوع مع عائلات مضيفة في جنوب ولاية فرجينيا لتجربة العيش مع عائلة أميركية.

وتشارك الفتيات دورة لغة جافا في برنامج ينظمه مركز تعزيز التنوع الهندسي ليومين في الحرم الجامعي، إضافة إلى معايشة يوم عمل حقيقي مع كبرى شركات التكنولوجيا في المنطقة.

ودربت الفتيات اللاتي تخرجن من البرنامج في السابق أكثر من 3100 من الفتيات في بلدانهن الأصلية.