تينيسي تعدم مدانا بجريمتي اغتصاب وقتل

نفذت ولاية تينيسي مساء الخميس حكما بإعدام مدان بجريمتي اغتصاب وقتل طفلة تعود إلى عام 1985.

وتم إعدام بيلي راي إريك (59 عاما) بالحقنة القاتلة في مدينة ناشفيل، ويعتبر هذا أول حكم إعدام تنفذه الولاية منذ عام 2009.

وقبيل تنفيذ الحكم، طلب إريك تناول قطعة بيرغر ومشروب وتمت الاستجابة لمطلبه، وتحدث مع رجال دين، وعبر عن أسفه للجريمة التي ارتكبها بحق الفتاة، التي كان عمرها سبع سنوات.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت طلبا للمدان بعدم تنفيذ الحكم، بدعوى أن العقار المستخدم في الحقنة سيسبب له الألم خلال عملية الإعدام.