إيما هاروكا أيوا، موظفة بشركة غوغل تمكنت من تحطيم الرقم العالمي في حساب الثابت الرياضي "ط" المعروف بـ pi أو ثابت الدائرة (يقرب للتبسيط إلى الرقم 3.14).

أمضت أيوا أربعة أشهر في الوصول إلى 31.4 تريليون خانة، حسبما نقلت شبكة "سي ان ان".

ويتم حساب الثابت ط عبر قسمة مساحة الدائرة على قطرها.

وتعمل أيوا مطورة برمجيات في فرع "غوغل" بمدينة سياتل الأميركية حيث استخدمت 25 حاسوبا افتراضيا بالاستعانة بخدمات "غوغل" السحابية للحصول على الرقم العملاق.

ووثقت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية الأربعاء منجز أيوا بعد أن حطمت الرقم السابق لصاحبه بيتر ترويب في 2016 بـ 22.4 تريليون خانة.

وقالت أيوا لـ "سي أن أن" إن الرقم القياسي كان "حلم طفولتي .. حلم من زمن طويل بتحطيم الرقم القياسي لثابت ط".