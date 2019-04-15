ثغرة 'آوتلوك'.. مايكروسوفت تعترف

أقرت شركة مايكروسوفت بأن الثغرة الأمنية التي واجهها تطبيق "آوتلوك" للبريد الإلكتروني أسوأ مما كشفت عنه الشركة في وقت سابق.

وأخطرت الشركة بعض مستخدمي تطبيق "آوتلوك" مساء الجمعة بأن قراصنة تمكنوا من الولوج إلى حساباتهم لعدة أشهر في وقت سابق هذا العام.

وحسب إخطارات مايكروسوفت، تمكن القراصنة من الوصول إلى الحسابات والرسائل الإلكترونية وأسماء المجلدات وعناوين الرسائل، لكن في إخطارات أخرى قالت الشركة إن محتوى بعض الرسائل أيضا تم الوصول إليه.

وحدثت هذه الثغرة الأمنية بين الأول من كانون الثاني/يناير 2019 و الـ28 من آذار/مارس.

وحسب "فايس"، تمكن القراصنة من الوصول إلى حسابات بعض المستخدمين لنحو ستة أشهر.

ولم تكشف مايكروسوفت عن العدد الكلي للحسابات التي تأثرت بالثغرة.